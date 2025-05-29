東急歌舞伎町タワーは、2025年6月12日（木）〜6月30日（月）の期間、機動戦士ガンダムシリーズの最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』とのコラボレーション企画「機動戦士Gundam GQuuuuuuX× 東急歌舞伎町タワークライマックスコラボレーション」を開催する。【写真】美味そう！マチュ＆ニャアンのピザ公開されたコラボフードコラボレーションでは、同作品で初となる、実在する施設を背景にした描き下ろしビ