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RちゃんがSNSに投稿する際の加工について語る「粗隠しです」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 8日、YouTuberのRちゃんが自身のチャンネルを更新した
  • SNSに写真を投稿する際の加工について「けっこう違いますよね」とコメント
  • 一方で、「作品なので」と加工について語った
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