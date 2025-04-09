トヨタの和製スーパーカー!?自動車メーカーは次世代の技術やデザインを提示するために、様々なコンセプトカーを発表してきました。その中でも、トヨタが2011年の東京オートサロンで公開した「GRMN SPORTS HYBRID Concept II（以下、GRMNスポーツハイブリッドコンセプト2）」は、ハイブリッド技術を活用したスポーツカーとして大きな注目を集めました。トヨタの和製スーパーカー!?GRMNは「GAZOO Racing tuned by MN」の略称