身内との関係は、ときに予測不可能な問題を引き起こすことがあります。今回は、義母との関係で悩む女性に向けて解決策を紹介します。【相手の限界を認識し、尊重する】義母との健全な関係を維持しようとする場合、お互いのプライバシーと個人の範囲への尊重が不可欠です。自分自身の境界線を設定し、それを明確に伝えることで、義母にも同様の配慮を求めることができるでしょう。【サポートネットワークを整える】義母との間に生じ