ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢ÌçÏÆÇþ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÄÃæ¤Ï¼ãÂ¼¤È¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦¤Ë¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤¬Â¿Ê¬¡¢»öÌ³½ê¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»öÌ³½ê¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢ÂçÂÎ¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£Íè¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï