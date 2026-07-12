NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟』の第27回（7月12日）で、いよいよ「本能寺の変」が放送となる。前回放送の第26回「信長を笑わせろ！」（7月5日）のラストを見て織田信長に殺された弟の子、甥っ子の織田信澄（明智光秀の娘婿）が、“黒幕”なのか？！もし、そうなら初めての解釈ではないの!?と、驚いた人も多いはず！かつては、明智光秀が、信長に恨みを持ち、下克上を起こしたというのが通説だった。しかし近年、大河ドラマ『麒麟が