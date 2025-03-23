安田大サーカスクロちゃん（48）が23日、都内で、19日に発売した恋愛小説家デビュー作「クロ恋。」（双葉社）出版記念記者会見を開いた。この日は、所属の松竹芸能で最もクロちゃんがかわいがっているという、紺野ぶるま（38）が司会を務めたが「ちんこ謎かけ」など下ネタを駆使したお笑いを追求する紺野から「キン●●みたいな頭にして！」「やめてよ、亀●みたいな頭」などとダメ出しされまくった。「クロ恋。」は、4つの恋愛