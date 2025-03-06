これは筆者の友人A子から聞いたエピソードです。実家に帰省した際、大切にしていた私物が突然消えていることに気づいたA子。調べてみると、叔母が勝手にフリマアプリで売ろうとしていたことが判明！ さらに、母がその事実を知りながら許可していたことにも驚きました。A子は冷静に対処し、母と叔母にハッキリと意見を伝えたお話です。 実家での「おかしな異変」 久しぶりに実家に帰省した私は、ふと自分が昔使っていたア