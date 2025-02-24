Æá¿ÜÀîÅ·¿´VS¥â¥í¥Ë¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç119¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó53.98¥­¥í¡Ë·ÀÌó¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢Á°WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë3-0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡Ê97-93¡ß2¡¢98-92¡Ë¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼Å¾¸þ6ÀïÌÜ¤Ç²áµîºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¡£º£½©°Ê¹ß¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ»îÎý¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï26ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬6¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢34ºÐ¤Î¥â¥í¥Ë