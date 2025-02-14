Image: LeCAR Lab at CMU/YouTube ロボリンピック、見てみたい！各国で続々と開発されているヒト型ロボット、ヒューマノイドですが、特に最近は運動能力の発達が凄まじいですね。プロの選手を真似てみた今度はカーネギーメロン大学が新たな技術を開発し、ヒト型ロボに適用させました。実験ではロボットに、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドや、バスケ選手のコービー・ブライアント