起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏（40）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。暴露系インフルエンサーのエンターテイナー折原氏が溝口氏の手がける組織に対し、個人情報流出工作を行っていたことを告発した。「エンターテイナー折原氏に関する悪質な犯罪行為を、証拠とともに全て公開します」と書き出した上で、経緯を説明する約22分の動画をアップ。折原氏が自身に関係の