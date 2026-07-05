〈初めて声を出してバズった動画に「声がヘン」というコメントが…それを逆手に取った総フォロワー86万人のインフルエンサー・難聴うさぎ（31）が語った転機〉から続く今では明るく難聴について発信する難聴うさぎさん。しかし子ども時代は、自分の障がいを周囲に認識されることを避けていました。その心境を変えたきっかけは……インタビューの第2回は思春期の葛藤や悩み、そして人生の転機についてうかがいます。【画像】「左