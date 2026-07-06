「ママ、私、将来キャバ嬢になりたい」愛理さん（仮名・40代主婦）は、小学6年生の娘から突然そう告げられ、思わず耳を疑ったという。理由を聞くと「可愛いから」「お金持ちになれるから」とのこと。さらに話を聞いていくと、クラスの女子たちの間ではキャバ嬢に憧れる空気が広がっており、「マンジャロ（※糖尿病治療薬）を打つと痩せるらしい」「将来整形したい」といった会話も珍しくないことがわかった。「私たちが子どもの