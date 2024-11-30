2023Ç¯11·î¡¢Á°Çä¤êÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡áÂçºå¡¦ÇßÅÄ2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï30Æü¤ÇÁ°Çä¤ê³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï³«ËëÈ¾Ç¯Á°¤ò¶´¤ó¤À9¡Á11·î¤ò¡Ö¾¡Éé¤Î´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±PR¤ËËÛÁö¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÈÎÇä¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈÌµÒ¤Ø¤Î¿»Æ©¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄãÄ´¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£Ê£»¨¤Ê¹ØÆþÊýË¡¤äÍ½Ìó¼êÂ³¤­¤¬Í×°ø¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð