ウクライナ国防省は、ロシアがウクライナへの攻撃に使用している北朝鮮製の弾道ミサイルに、欧米や日本などで製造された部品が使われていたと明らかにしました。【写真を見る】ロシア使用の北朝鮮製弾道ミサイルに“欧米や日本の部品”ウクライナ国防省が明らかにウクライナ国防省情報総局は25日、ロシアがウクライナへの攻撃で使用している北朝鮮製の弾道ミサイルに、中国や欧米、日本などの企業が製造した部品が使われていたと
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