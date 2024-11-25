Amazonは、2024年11月21日より、「Echo Show 15(第2世代)」を日本国内で発売した。Echo Show 15（第2世代）の価格は47,980円(税込)で、Amazon.co.jpで販売した。Fire TV機能搭載の同製品には、Fire TV機能を簡単に操作できるAlexa対応音声認識リモコンが同梱されており、またEcho Show 15（第2世代）用のプレミアム角度調整機能付きスタンドも、12,980円（税込）で同じくAmazon.co.jpで発売している。なお、「Echo Show 21」の情報