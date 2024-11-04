8月におきた、フワちゃんやす子の “死んでください” 発言騒動が、ここにきて新たな展開を迎えている。11月3日、フワちゃんがInstagramで店員に対する暴言を投稿したが、速攻削除したと、暴露系インフルエンサー・コレコレがXで発信。ここまでなら、「懲りないフワちゃん」という話で終わりそうだったが……。「驚いたのは、この投稿を、やす子さんがXでリポストしていたんです。フワちゃんを煽るかのような行動ですが、不