昨夏にリバプールした入団した遠藤航は、シーズン途中からアンカーのポジションを掴み、不動の６番として貢献した。だが、アルネ・スロット監督を迎えた新体制が動き出したなか、放出される可能性まで取り沙汰されている。リバプールの専門メディア『ROUSING THE KOP』は「31歳のエンドウは今シーズン、まさにワールドクラスの守備的MFのように見えた瞬間もあった。マンチェスター・シティ戦での圧倒的なプレーは、見た者な