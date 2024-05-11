外国人求人情報サイトYOLO WORKを運営するYOLO JAPANは、日本在住外国人（YOLO JAPAN会員）164人を対象に「よく行く回転寿司チェーン店」というテーマで調査を実施し、その結果を4月30日にランキングとして発表しました。調査期間は、2023年10月18日〜11月27日です。 【10位までの全ランキング結果を見る】2位：はま寿司2位は「はま寿司」でした。はま寿司では日本語だけでなく英語や中国語に対応しており、言語の壁を感じることな