大人から子どもまで、多くの人に愛される“回転寿司”。大手チェーンの『かっぱ寿司』が、人気玩具メーカー『タカラトミー』とのコラボレーション「かっぱ寿司キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」を発表した。【写真】「意表を突いたな」デザイン話題、かっぱ寿司限定の激レア『トミカ』かっぱ寿司オリジナルのトミカ情報解禁となったのは、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』とのコラボ。かっぱ寿