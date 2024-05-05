朝食やランチ、夕飯、時間がない時など、様々なシーンで手に取りたくなるコンビニおにぎり。コンビニ各社ともにおにぎりには力を入れていて、人気のある「ツナマヨ」は大手コンビニ3社でも販売されています。今回はコンビニ大手3社（セブン-イレブンローソンファミリーマート）のツナマヨおにぎりを食べ比べ、重量や米の食感、ツナマヨの味わいの違いなどを検証しています。最も重みがあるのはセブン-イレブンのツナマヨおにぎ