性加害の実態は芸能界に留まらず、スポーツ界にも飛び火するのか。現役のサッカー日本代表選手に浮かんだ疑惑には、いずれ結論が出されるだろう。だが、インターネット上ではまったく別の“火の手”が上がろうとしていた。【写真】髪を逆立てて前を見つつドリブルする伊東純也。他、白無垢姿の結婚相手女性の写真も「非常に重要な大会への参加中に、日本代表チームを離脱せざるを得なくなるなど、大きな損害が生じてしまった。そ