漫画家の倉田真由美氏が１４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。末期のすい臓がんで余命宣告を受けた夫で、映画プロデューサーの叶井俊太郎氏（５６）の病状についてつづった。倉田氏は「末期膵がんの夫、先月半ば頃から腹水が溜まりだし、具合が悪い日が増えた」と１２月中旬から腹水がたまる症状が出てきたという。それでも叶井氏は通常の生活をしているといい「でもまだ寝込んで動けない日はない。『腹が張って苦しい』と言