トラストバンクは12月7日に、同社の運営するふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」のデータ、および「トラストバンク地域創生ラボ」が行った「ふるさと納税に関する意識調査2023」の調査結果をもとにした、「今後のふるさと納税のトレンド予測」を発表した。●キーワードは「20代」などふるさと納税は、身近な生活や話題に浸透しており、昨今の寄付動向をみると、新型コロナ禍や物価高といった世の中の関心ごとが返礼品