妊娠や出産をきっかけに、義母のことを「もう二度と会いたくない！」と思ってしまうほど嫌いになることも……。今回は「出産をきっかけに義母との縁を切った話」の中から1つ、プチトマトで絶縁した人のエピソードをご紹介します。子どもの喉に詰まっても…「義実家へ行ったときのこと。義妹の子とうちの子は同い年なのですが、義母はあきらかに義妹の子ばかり可愛がっていて……。やっぱり自分の娘が生んだ子のほうが可愛いんだろ