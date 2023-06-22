女優奈緒（28）が主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「あなたがしてくれなくても」（木曜午後10時）の最終話が22日に放送された。同局連ドラ初主演の奈緒は、32歳で平凡なOLの主人公・吉野みちを演じる。永山瑛太演じる夫・陽一とは結婚5年目でセックスレス歴2年の夫婦。岩田剛典は奈緒の上司・新名誠役で、田中みな実は岩田の妻でキャリアウーマンの新名楓役。夫婦のセックスレスをテーマに、30代男女のタブーに切り込んだ禁断の