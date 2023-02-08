現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（69）が3日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。監督として中日を53年ぶりの日本一に導いたが、心残りがあると明かした。07年シーズンは前年の日本シリーズで敗れた日本ハムにリベンジして球団53年ぶりの日本一に輝いた。それでも落合氏は「（シーズン）2位だっただけに心の底から喜べる日本一ではなかった」と振り返った