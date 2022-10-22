10月21日深夜に放送された『朝まで生テレビ！』（テレビ朝日系）。今回のテーマは「激論！ジャーナリスト大集合！これでいいのか？！日本の政治」で、旧統一教会や国葬、円安、外交などについてさまざまな意見が交わされた。司会はいつもどおり、田原総一朗氏。パネリストとして井上信治衆院議員（自民党）、階猛衆院議員（立憲民主党）、政治ジャーナリストの田粼史郎氏らが出演したが、そこに「あの人」の姿はなかった