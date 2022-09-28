“出待ち”する子どもを素通り…トラウトをファンや米記者らが擁護エンゼルスの主砲マイク・トラウト外野手のファン対応を巡って、SNSがざわついている。ホテルを出る際に子どもからサインを求められるも素通りする映像が投稿され、米メディアの男性が批判。しかし「彼はいつもサインしている」「非常に接触しやすいスーパースター」などとこれに反論する声が相次いでいる。投稿された動画では、子どもたちがホテルのドアの前