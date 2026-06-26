バス業界の赤字経営・人手不足の課題を突破する「バスDXソリューションガイド」を無料公開！

株式会社メイテツコム

名古屋鉄道グループのIT推進を担う株式会社メイテツコム（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山田和利）は、深刻な人材不足や運行経費の高騰、法改正への対応に悩むバス事業者様向けに、業務効率化と最適な運用を導くためのホワイトペーパー『バスDXソリューションガイド』(https://solution.meitetsucom.co.jp/download/busdx)を制作し、自社ホームページにて無料配信を開始いたしました。

また、同時に自社ホームページ内の「バス事業者向けITソリューションページ」(https://solution.meitetsucom.co.jp/service/bus)を全面リニューアルいたしました。

資料を無料で見る :https://solution.meitetsucom.co.jp/download/busdxバスページを見る :https://solution.meitetsucom.co.jp/service/bus

■ ホワイトペーパー制作の背景：約87%が赤字、2024年問題への対応が急務となるバス業界

現在の乗合バス業界は、人口減少やコロナ禍を経た利用者の減少により、

一般路線バス事業者の約87.1%が収支マイナス（赤字経営）という非常に厳しい経営環境に置かれています。

さらに貸切バス業界も含め、運転士・整備士の深刻な「人材不足」や高齢化、燃料費高騰、配置基準や労務管理の厳格化、そして2024年4月から適用された「改善基準告示」への対応（拘束時間の上限引き下げ等）など、構造的な課題が山積しています。

このような激減する需要や限られたリソースの中で利益を確保し、安全な運行を維持するためには、データに基づくダイヤの最適化や、バックオフィス業務の徹底したシステム化・自動化による「DX（デジタルトランスフォーメーション）」への対応が不可欠です。

本書は、100社を超えるバス会社の支援実績を持つ当社が、バス現場の深い知見をもとに、複雑な業務フローを抜本的に効率化するための具体的なノウハウとソリューションをまとめたガイドブックです。

■ 『バスDXソリューションガイド』の構成

01 | バス業界における現状とよくある課題（乗合・貸切業界の市場データ）

02 | 業務フローに基づくDXサービスラインナップ

03 | 課題を一気に解決する4つの注力ソリューション

04 | バス事業者様の導入事例紹介

05 | 安心のサポート体制と今後のステップ

■ 現場の負担を劇的に減らす「4つの注力ソリューション」

本書では、バス業務における属人的な手作業から脱却するための4つのクラウドサービスについても詳しく解説しています。

1. 乗務員向け 勤怠管理システム(https://solution.meitetsucom.co.jp/service/transport/03)

パズル感覚で直感的にシフト・交番が作成でき、労務規定や改善基準告示の「自動エラー判定」で確実な法令遵守を実現。乗務員はスマホからいつでも勤務や有給残数を確認可能。

2. 日報・収入管理システム(https://solution.meitetsucom.co.jp/service/transport/06)

多彩な決済手段（IC、QR、クレジット等）に対応し、営業所の売り上げから本社の収入管理、経理システムまで一気通貫でデータ連携。手入力や突合の手間を排除します。

3. 車両管理システム「Vehicle」(https://solution.meitetsucom.co.jp/service/transport/09)

車検・整備・部品資材の3つを一元管理。走行距離や経過年数から部品の交換時期を自動算出し、車検切れを未然に防ぐ警告メール機能も搭載。

4. 貸切バス管理クラウド「楽々道中」(https://solution.meitetsucom.co.jp/service/transport/07)

予約、配車、運行記録、請求、未収回収までをワンストップ管理。「行程表クラウド by NAVITIME」との自動連携（オプション）により、行程表作成からバスの配車管理まで一気通貫で管理できます。

■ 導入事例も多数掲載

- 京王電鉄バス株式会社 様（日報・収入管理システム導入）重複入力やデータの不整合が解消され、決算期に常態化していた長時間の残業を削減。毎日の報告業務が早く正確に。➤詳細はこちら(https://solution.meitetsucom.co.jp/case/03)- 帝産観光バス株式会社 様（貸切バス管理クラウド「楽々道中」導入）現場目線のシステム刷新により、手入力の工数を大幅に削減。「行程表クラウド」とのデータ連携で安全性も向上。➤詳細はこちら(https://solution.meitetsucom.co.jp/case/20)- 名鉄バス株式会社 様（勤怠管理システム導入）完全な手書き運用からシステム化へ。路線バスと貸切バスの両方の勤務を一元管理し、エラー判定による確実な法令遵守を達成。➤詳細はこちら(https://solution.meitetsucom.co.jp/case/24)

■ ホワイトペーパーの概要

- 資料名：課題が見つかる、最適な業務運用へ繋げる「バスDXソリューションガイド」- 対象となる方：バス事業者（乗合・貸切）の経営層、運行管理・労務管理担当者、総務・IT部門の責任者様- 料金：無料- ダウンロード方法：下記URLより必要事項をご入力の上、ダウンロードしてください。URL：https://solution.meitetsucom.co.jp/download/busdx詳細を見る :https://solution.meitetsucom.co.jp/download/busdx

株式会社メイテツコム

名鉄グループのITソリューション企業として、交通・物流・流通など多岐にわたる分野でシステム開発・運用を展開。特に交通分野では、長年培ったノウハウを活かし、バス事業者の業務効率化やデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に支援しています。

所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番12号

名鉄協商コンピュータビル

URL： https://www.meitetsucom.co.jp/