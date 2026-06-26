【銀座かねまつ】華やかなオリジナルデザインが人気の傘に、新デザイン登場

株式会社かねまつ

銀座かねまつ（株式会社かねまつ）から、傘の新デザインが登場。キャッチーなデザインの長傘と、遮光率100％の素材を使用した折り畳み傘、グラフィカルでモダンなデザインの日傘から長傘と折り畳みタイプを展開。これからの時期にはもちろん、シーズン問わず使える万能アイテムとしてご提案します。

雨の日も明るい気分になれるキャッチ―なオリジナルデザイン

●長傘

「パリの街でトイプードルとお散歩」をイメージしたオリジナルプリントがポイントの長傘。

さり気ないドット柄と明るい色合いが雨の日も明るい気分にさせてくれそう。

開きやすいジャンプ式も嬉しいポイントです。

品番：K2-K22605 \12,100（税込）

カラー展開：ピンク・ライトベージュ・ライトグリーン

サイズ：60cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262K2K22605--99003200●同デザインの折り畳みは遮光率100％の素材を使用

折り畳み傘は遮光率100％の素材を使用しており、日傘としても活躍します。夏のお出かけに毎日持ち歩きたくなるアイテムです。

品番：K2-K22606 \12,100（税込）

カラー展開：ピンク・ライトベージュ・ライトグリーン

サイズ：55cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262K2K22606--99001300

グラフィカルでモダンな印象の晴雨兼用日傘

アネモネの花と太さの違うボーダーを組み合わせた柄でグラフィカルでモダンなデザイン。

コットンの生地にUVカット(紫外線防止加工)のコーティングが施された素材を使用した晴雨兼用日傘。ハンドルが伸びるタイプで持ちやすく、開きやすいクイックオープン式も嬉しいポイントです。

品番：K2-K22607 \12,100（税込）

カラー展開：ベージュ×ブラック・グレー×アイボリー・ライトブルー×ライトグレー

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262K2K22607--99003309

●同デザインの折り畳みはクイックオープン式

品番：K2-K22608 \12,100（税込）

カラー展開：ベージュ×ブラック・グレー×アイボリー・ライトブルー×ライトグレー

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262K2K22608--99007205

◆販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

◆会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店