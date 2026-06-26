肥後銀行が出資する「地域価値循環成長ファンド」が、投資家として全国の事業者を支援

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝、以下「当社」）は、株式会社肥後銀行（本店：熊本県熊本市、以下「肥後銀行」）が出資し、株式会社グローカル・クラウドファンディング（本社：熊本県熊本市、以下「GCF」）が営業者を務める「地域価値循環成長ファンド（以下「LVC成長ファンド」）」が、当社が組成・取り扱う事業投資型クラウドファンディングへ、投資家の立場で個別に出資する取り組みを開始することをお知らせいたします。



本取り組みは、肥後銀行が出資する「LVC成長ファンド」を運営するGCFが、当社が組成・取り扱う各事業者のファンドに対して、個人投資家の皆様と同様の投資家の立場で出資するものです。

投資対象は、当社が事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」において組成・取り扱いを行う全国の地域企業・成長企業等のファンドのうち、一定の条件を満たすものとします。



当社はこれまで、事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」を通じて、個人投資家の皆様が共感する事業に直接出資し、その成長を応援できる仕組みを提供してまいりました。



今回、「LVC成長ファンド」が当社のファンドに投資家として参加することにより、全国各地の事業者に対する新たな資金供給の機会を広げることが可能となります。

当社は本取り組みを通じて、金融機関の資金を全国の企業・事業者へ循環させることでさらなる発展を後押しし、事業者同士のシナジー発揮や経済の活性化に資するファンドの実現を目指します。同時に、個人投資家、金融機関、事業者がそれぞれの立場から事業の成長に参加できる仕組みづくりを進めてまいります。



【本件取り組みの概要】

※上記は現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

【スキームイメージ】

【代表取締役 中園浩輝コメント】

当社はこれまで、約20年間「セキュリテ」を通じて、個人投資家の皆様が共感する事業に直接出資し、その成長を応援できる仕組みを提供してまいりました。

今回、肥後銀行が出資し、GCFが営業者を務める「LVC成長ファンド」が「セキュリテ」の個別のファンドへ出資することにより、一般の投資家に加え金融機関の資金も巻き込み、全国の事業者の挑戦を支える新たな枠組みが始動します。

本取り組みを通じて、全国の地域企業や成長企業へ広く資金を届けることで、各事業者の発展と事業者間のシナジー創出を後押しします。事業者と投資家がともに成長を分かち合い、地域経済の活性化に資する、持続可能な資金循環の実現を目指してまいります。

本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ株式会社

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301



ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会





【ご留意事項】

当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。