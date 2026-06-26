ベネズエラの連続大地震　国際NGO ADRAが現地で緊急支援を開始

認定特定非営利活動法人ADRA Japan

2026年6月25日午前7時4分（日本時間）、ベネズエラ北部でマグニチュード7.2と7.5の地震が相次いで発生しました。

GDACS（Global Disaster Alert and Coordination System）は、この地震を人道的影響が大きい災害として最高レベルの「RED」に分類しています。強い揺れの影響を受けた人口は約610万人と推定されており、現地当局によると、これまでに少なくとも235人が亡くなり、4,300人以上が負傷しました。現在も被害状況の確認が続いています。

2026年6月25日 ベネズエラ・首都カラカス（Photo by Elisamuel Devis Fermin）

ベネズエラでは、地震が発生する以前から約790万人が人道支援を必要としていました。医療や安全な水へのアクセスなど、生活に欠かせない基礎的なサービスにも課題がある中で発生した今回の地震は、もともと厳しい生活環境に置かれていた人々の暮らしに、さらに大きな影響を及ぼしています。

国際NGOのADRA（アドラ）は、地震発生前からベネズエラで活動しており、地震発生当日に独自の緊急対応計画（NEMP）を発動しました。現地政府や国連人道問題調整事務所（OCHA）などと連携し、緊急対応を開始しています。

2026年6月25日 ベネズエラ・首都カラカス（Photo by Elisamuel Devis Fermin）

現在、ADRA緊急対応チーム（ERT）は、被害状況や支援ニーズの調査を進めるとともに、被災した250世帯（約1,250人）への食料キット配付の準備を進めています。

2026年6月25日 ベネズエラ・首都カラカス（Photo by Elisamuel Devis Fermin）

支援は、女性が世帯主の家庭、小さな子どもがいる家庭、高齢者や障がいのある方を含む世帯など、特に支援を必要とする方々から優先して届けていく予定です。

ADRA Japanは、ADRAネットワークの一員として、現地で活動するADRAベネズエラ支部と連携し、被災された方々への支援を進めてまいります。

皆さまからの温かいご支援をお願いいたします。

ご寄付の使い道

2026年6月25日 ベネズエラ・首都カラカス（Photo by Elisamuel Devis Fermin）

こちらのプロジェクトへのご寄付は、ベネズエラ地震で被災し、支援を必要としている方々の支援活動のために大切に使わせていただきます。

具体的には、

・現地調査、支援調整、情報発信（通信費、交通費、人件費など）

・食料、水、生活必要物資（衛生用品、衣類など）の調達、配付

・そのほか現地のニーズに応じた支援

など、現地で必要性の高い活動のために活用させていただきます。

現地の状況に応じて、支援内容は追加・変更になることがあります。また、現地の必要が満たされてなお余剰資金がある場合には、今後起こりうる海外緊急支援活動のために大切に活用させていただきます。

なお、寄付金募集や寄付金管理、領収書発行・発送、活動報告などのため、いただいたご寄付の最大20％を管理運営費として活用させていただきます。

ADRA Japanについて

ADRAは、世界約120カ国に支部を持つ世界最大規模の国際NGOです。ADRA Japanはその日本支部として1985年に設立され、途上国や災害被災地において、人種・宗教・政治の区別なく、支援を必要としている方々に寄り添い、自立を助ける支援を届けています。日本では認定NPO法人を取得しています。

ご寄付の受付

ご寄付は、ベネズエラ地震緊急募金 特設ページ(https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15472/)より受け付けています。詳細をご確認ください。

緊急募金ページへ :https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15472/ADRA Japan ベネズエラ地震 緊急募金ページへジャンプしますhttps://www.adrajpn.org/emergency-blog/15472/