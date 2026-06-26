今年の夏は『アトア』で！お盆の営業時間を延長！

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）では、夏休み期間をたっぷりお楽しみいただけるよう、2026年8月8日（土）～16日（日）までの9日間、営業時間を通常よりも1時間早くオープンし、夜も30分延長して19時30分まで営業いたします。

またアトア館内では、幻想的な水槽の前でカクテルを飲みながら特別なひと時を過ごせる「Aqua Bar」や、ウィークエンド花火が特等席で楽しめる「ロマンティックテラス2026夏」を開催します。



夏休みの思い出をさらに彩る体験を、ぜひアトアでお過ごしください。

水槽を眺めながら涼しい館内で特別なひと時を「Aqua Bar」

水中世界をイメージした幻想的なブルーの空間で、水槽を泳ぐ魚たちを眺めながら、オリジナルカクテルなどをゆったりと楽しめる『Aqua Bar』。1階フードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES」とのコラボレーションです。GW開催時には多くのお客様からご好評をいただき、この夏、再び開催が決定しました。幻想的なアトアの空間で、特別なひとときをお楽しみいただけます。

開催日時：2026年8月11日（火）～8月15日（土）

17時～19時30分（ラストオーダー19時）

開催場所：2階 MARINE NOTE 生命のゆらぎ

メニュー：「ゼリースカッシュ」600円（税込）

「ゼリーサワー」(ALC) 600円（税込）

(ラグーンブルー/ミモザオレンジ/ピーチロゼ/バイオレッド)

Aqua Barが付いたお得なセット券を販売中！

購入はこちら(https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=EspesialPass&scheduleDate=20260811)

ウィークエンド花火が特等席で楽しめる「ロマンティックテラス2026夏」

4階SKYSHORE ROOF TOPにて、神戸港ウィークエンド花火と神戸の夜景をお楽しみいただける、ワンドリンク付き・90日間有効の「顔PASS」付き特別チケットを販売いたします。

ご予約のお客様限定の空間となるため、ゆったりと過ごせる展望デッキで、神戸の夜景や花火をご堪能いただけます。

本イベントの開催に伴い、一般のお客様は上記2日間については19:00～、4階SKYSHOREは観覧を制限させていただきます。

開催日時：2026年8月 8日(土)、2026年8月15日(土)

定員：先着60名様

料金：大人（中学生以上）3,600円・小学生2,000円

※ドリンク引換・フード販売は、19時30分まで。

※神戸港ウィークエンド花火の打ち上げ開始時刻 19時30分

※顔PASSは大人のみ対象。小学生は通常入場料＋ドリンク代の価格です。

※入場料・１ドリンク代含む

※既に年間パスポート・90日PASSをお持ちの方は、ドリンク代として500円（税込）支払が必要。

販売場所：2階窓口・アトア公式ホームページ

観覧ゾーン： 4階SKYSHORE ROOF TOP

花火開始時刻：各日19：30～（約5分程度）

参加方法：事前予約購入で以下より、希望のお日にちをお選びいただき『ロマンティックテラス』の項目よりご購入いただけます。

2026年8月8日（土）のチケット購入はこちら(https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=001&scheduleDate=20260808)

2026年8月15日（土）のチケット購入はこちら(https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=001&scheduleDate=20260815)

※通常営業時間後19：30以降は館内他ゾーン・水槽・生きものについてはご覧いただけません。

※1階ミュージアムショップについては通常通り閉館いたします。19：30以降はご利用できかねますので事前にご利用ください。

※天候等による花火中止の場合もワンドリンク付きの同プランをお楽しみいただけます。花火中止によるご予約完了後の返金はできかねます。あらかじめご了承ください。

当日のご案内：ご来場の際、受付にて参加証・ドリンク引換チケット(対象メニューの利用可)・顔PASS登録用紙をお渡しいたします。お受け取り後は館内をご自由にご観覧いただき19時以降に4階「SKYSHORE」へお集まりください。

夏の思い出がもっと楽しくなる体験プログラムやワークショップも盛りだくさん！

気になるプログラムを見つけて、特別な夏を過ごしてみてくださいね。

体験プログラムページはこちら(https://atoa-kobe.jp/experience/)

2026年8月のお盆期間について

8月8日（土）～16日（日）は、お盆期間に伴い営業時間を下記のとおり変更いたします。

営業時間：9:00～19:30（最終入場19:00）

また、上記期間中はアトアが指定する特定日となります。

特定日は入場料が変動いたしますので、ご来場前に公式HPをご確認ください。

※特定日は当日券も窓口にて販売しておりますが、混雑状況に応じて入場時間を指定させていただく場合があります。

※混雑が予想されるため、公式サイトでの事前予約（スマートフォンや携帯端末にWEBチケットを表示して入場）がおすすめです。

2026年 休館日・改装工事について

施設メンテナンスのため下記の日程を休館日とさせていただきます。

2026年6月30日(火)、7月1日(水)、7月2日(木)

2階「ELEMENTS 精霊の森」ゾーンは、改装工事のため2026年6月29日（月）-7月10日（金）は、閉鎖いたします。 何卒ご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。

AQUARIUM×ART atoa

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマに別れ、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4,000点の生きものたちに出会えます。

・入場料：大人2,600円 小学生1,500円、幼児500円

・営業時間：10時～19時（最終入場18時30分）

・休館日：なし（メンテナンス休館日あり）

アトア公式サイト：https://atoa-kobe.jp/