ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場 4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、Amazon Web Services(アマゾン ウェブ サービス、以下「AWS」)のパートナープログラム「AWS パートナーネットワーク(APN)」において、当社社員2名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出されたことをお知らせいたします。





「Japan All AWS Certifications Engineers」は、APNに参加している企業に所属し、AWSが提供している対象の「AWS認定資格」(12種類)をすべて保持しているAWS エンジニアを対象にした表彰プログラムです。

資格取得にあたっては、AWSに関する幅広いサービス領域に対する深い知識と高度な専門性が求められます。また、AWS認定資格をすべて取得・維持することは非常に難易度が高いことから、本表彰はAWSに関する総合的な技術力を有するエンジニアの証と位置づけられています。





Japan All AWS Certifications Engineers 対象 AWS認定資格





当社は、2025年4月にクラウド活用推進部を新設し、クラウド活用の推進に取り組んでいます。

社内におけるクラウド技術者育成として、AWSをオンラインで学べる「AWS Skill Builder」を活用した研修やAWS認定資格の取得支援を行っており、2025年10月には「AWSセレクトティアサービスパートナー」の認定を取得しました。





今後も、製造業のお客様向けシステム開発で培ってきたノウハウとAWSの先進的なサービス群を融合させ、お客様のさらなる価値創出に挑戦してまいります。









【関連URL】

2026 Japan All AWS Certifications Engineers の発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/





ＪＦＥシステムズ、「AWSセレクトティアサービスパートナー」認定を取得

(2025年11月14日 当社プレスリリース)

https://www.jfe-systems.com/press/2025/20251114_release.html









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめさまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。