EXILE TETSUYAプロデュース『AMAZING COFFEE』“飲むアサイーボウル”発想のデザートドリンクが新登場 アサイー×ブルーベリーの華やかな果実感を一杯に

株式会社LDH kitchen

株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之）が運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ『AMAZING COFFEE』は、アサイーボウルをイメージしたデザートドリンク「アメコのアサイーヨーグルト～shooting star★～」を2026年6月27日（土）より期間限定で販売いたします。

本年は「アメコの七夕」をテーマに、季節感あふれる店舗限定スイーツも同時展開。

AMAZING COFFEE各店にて、夏を彩る特別なメニューをご提案いたします。

異なる素材が織りなす、“飲むアサイーボウル”の新体験



アサイーとブルーベリーの鮮やかな果実感に、ヨーグルトのまろやかさとグラノーラの香ばしさを重ねた、満足感のあるデザートドリンクです。アサイー層にはちみつを加え、フルーティーでやさしい甘みに仕上げました。

さらに、カップ底に重ねたヨーグルトとホワイトチョコが、爽やかさとコクをバランスよく引き立てます。

混ぜるごとに変化する味わいと食感が、一杯で多層的な美味しさを生み出し、最後のひと口まで心地よい余韻をお楽しみいただけます。

七夕の世界観を表現した店舗限定スイーツが中目黒店・大阪店に登場



■中目黒店限定「MILKY WAY ワッフルバー★」

七夕をモチーフにした華やかなビジュアルが目を引く、季節限定ワッフルバー。

店内で焼き上げたワッフルバーに、ミルキーな杏仁アイスとパインジュレをトッピングした、この季節ならではの一品です。



■大阪店限定「星屑ぱふぇ」

夜空を思わせる涼やかなビジュアルが印象的な、七夕限定パフェ。

ブルーゼリーとミルクゼリーに、ホイップクリームとサクサクのパイを重ね、バニラアイスとパインジュレを添えた、軽やかな味わいに仕上げました。

商品概要

▼商品名・販売価格

「アメコのアサイーヨーグルト～shooting star★～」

販売価格：\950（税込）

・中目黒店限定

「MILKY WAY ワッフルバー★」

販売価格：\980（税込）

・大阪店限定

「星屑ぱふぇ」

販売価格：\900（税込）

※すべてテイクアウト価格



▼販売期間

2026年6月27日（土）～ 7月31日（金）

※販売状況により、一時的な欠品または早期終了となる場合がございます。



▼取り扱い店舗

TOKYO NAKAMEGURO

OSAKA SOUTH SIDE

TOKYO GOTOKUJI

AICHI NAGOYA

AMAZING COFFEE NEWSページ

https://www.amazingcoffee.jp/news/detail/953

AMAZING COFFEEについて

AMAZING COFFEEは、株式会社LDH kitchenが運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップです。



全国に現在12店舗（直営・コラボレーション店舗含む）とオンラインショップを展開しています。

始まりは、一杯のコーヒーとの出会い。

その味わいに魅了されたTETSUYAは「コーヒーマイスター」※1 の資格取得などを経て、2015年に「シトくん」の愛称で親しまれる移動販売車「シトロエン」とともに、各地のイベントでの出店を開始しました。

翌2016年には、第一号店「AMAZING COFFEE TOKYO NAKAMEGURO」をオープン。

原料や店舗で使用するマシンへのこだわりを追求し、2021年には「SCAJ コーヒーマイスター初代アンバサダー」※2 に就任。コーヒー愛好家からも本格的な味わいに注目を集めます。



その後、2024年には自社焙煎所を開設し、同年10月には名古屋にGENERATIONS 小森隼 初プロデュースのイートインカフェ「AMAZING COFFEE AICHI NAGOYA」が誕生。

2026年にはFRANKE社の最新型のエスプレッソマシーン「Mytico」の日本市場における普及に向け、パートナー契約を締結。新たなコーヒー体験の創出に取り組んでいます。



「おもてなしの心」を大切に、コーヒーをもっと身近に感じていただけるよう、訪れるお客様、働くスタッフ、関わるすべての人が“HAPPY”になれる空間。それがAMAZING COFFEEです。

※1 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が認定。コーヒーの基礎知識から抽出技術、品質評価まで幅広い専門知識を有することを証明し、コーヒーの魅力を正しく伝えるプロフェッショナルとして活躍するための資格。

※2 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が選任する、コーヒーマイスター制度の認知拡大と啓発活動を担う公式アンバサダー。コーヒー文化の普及やスペシャルティコーヒーの魅力を広める役割を担う。

OFFICIAL SITE：https://www.amazingcoffee.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/amazing_coffee_official/

公式X ：https://twitter.com/amazingcoffee__