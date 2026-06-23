子どもたちが彩った巨大動物たちが翌日の舞台へ！アートと音楽をつなぐ体験型プログラム「ステージわくわく大作戦」を開催（板橋区立文化会館）

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

板橋区立文化会館では、2026年8月21日（金）・22日（土）の2日間、参加型プロジェクト「ステージわくわく大作戦」を開催します。

本企画は、子どもたちが制作した巨大段ボールアートが、翌日のコンサートの舞台装飾としてステージを彩る、アート体験と舞台芸術鑑賞を連動させたプログラムです。

「つくる」で終わらず、「作品が舞台で活躍する」までを体験できることが最大の特徴で、翌日のコンサートでは自分たちがつくった作品が、舞台上でライトを浴びる様子を見届けながら、創作と鑑賞を一つの体験として楽しむことができます。

アートと音楽、つくる楽しさと鑑賞する楽しさの両方を味わえる、夏休みならではの特別な芸術体験を提供します。

8月21日 巨大段ボール造形ペインティング『カラフルどうぶつ大集合』

―巨大段ボール製の動物たちが、子どもたちの手でカラフルに色づく

会場で子どもたちを待ち受けるのは、約２ｍのライオン、ゾウなどの段ボール製の巨大な動物たち。

子どもたちは色とりどりの絵の具を使い、ハケやブラシ、筆や手を使いながら自由な発想で動物たちをカラフルに仕上げていきます。

普段なかなか体験できない大規模なアート制作に挑戦できます。

講師は、「ワクワクをカタチに！」をテーマに段ボールや端材を活用したワークショップや地域アートプロジェクトを全国で展開するアトリエヤマダ(https://atelier-yamada.com/our-story/)が務めます。

8月22日『どうぶつたちの音楽カーニバル』

―特別アンサンブルによる「みて」「きいて」「参加して」楽しむ本格コンサート

翌日は、第一線で活躍する音楽家によって本公演のために結成された特別なアンサンブル「どうぶつえんブラス」によるコンサートが開催されます。

金管五重奏による本格的な演奏が迫力いっぱいにお楽しみいただけます。

そして、舞台上には前日に子どもたちが色を塗った巨大な動物たちが設置され、ステージを彩ります。

動物をテーマに、子どもたちにおなじみの楽曲やクラシックも交え、初めてのコンサートにもおすすめの内容です。

さらに、手拍子や段ボールマラカス（※）を使って一緒にたのしめる参加型の曲もご用意。

まさに、「みて」「きいて」「参加して」楽しめる内容となっています。

（※ワークショップとコンサートの両日参加の「わくわくこどもチケット」購入者特典）

イベント概要

●巨大段ボール造形ペインティング『カラフルどうぶつ大集合』

【日時】

2026年8月21日（金）

(1)11：00～11：30

(2)11：30～12：00

(3)13：00～13：30

(4)13：30～14：00

(5)14：30～15：00

(6)15：00～15：30

【講師】

アトリエヤマダ

【会場】

板橋区立文化会館 大ホールロビー

【料金】※参加枠残り僅か！

わくわくこどもチケット（ワークショップ＋コンサート）1,000円

ワークショップ単体参加 800円

※小学校3年生以下は保護者同伴必須

※未就学児のお子様は、保護者の方がエリア内で見守りをお願いいたします。

※絵の具は衣類についたら洗っても取れません。汚れてもよい服装でお越しください。

【イベントページ】

https://www.itabashi-ci.org/culturehall/event/detail/3982

●どうぶつたちの音楽カーニバル

【日時】

2026年8月22日（土）11:00開演 （10:30開場）

【会場】

板橋区立文化会館 小ホール

【プログラム】

・「動物の謝肉祭」より

・「となりのトトロ」より

・山の音楽家

ほか

【チケット】※コンサートのみ鑑賞の場合

全席自由

大人 1,500円

子ども（中学生以下）800円

※０歳から入場可。2歳以下の保護者のひざ上鑑賞無料。

【イベントページ】

https://www.itabashi-ci.org/culturehall/event/detail/3976

チケット取扱い

◆WEB予約 ⇒こちら(https://www.s2.e-get.jp/web5ap01a/pt/?G=itaba829&app=s1gt0&RTNfld=itabasi&RTNent=pe&RTNmyp=pm&RTNtik=pt&k=804a504bc8bc475c56d7bbc171ab50372cc8586cmqhka51a)

（24時間受付・発売日初日9:00～公演日前日まで）

◆板橋区立文化会館１階チケットセンター（窓口・電話）

Tel：03-3579-5666

（9:00～20:00 施設点検日は17:00まで）

主催・お問い合わせ

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

03-3579-3130(平日9:00～17:00)