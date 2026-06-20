軽井沢駅・アウトレットから車6分。利便性と穏やかな時間が両立する完全私邸型ヴィラ「The Villa Nobilis Karuizawa」が6月26日から宿泊予約を開始

東京観光旅館株式会社

日本のトップリゾートとして、今なお注目を集める軽井沢。

インバウンドや商業化による大型新規ホテルの開業が相次ぎ、街の中心部がさらなる活気を見せる中、

軽井沢本来の「穏やかな時間」を静かに堪能できる一棟貸しヴィラ

「The Villa Nobilis Karuizawa（ザ・ヴィラ・ノビリス軽井沢）」が6月26日より宿泊予約の受付を開始します。

中心部の賑わいからわずか数分、「利便性と穏やかさ」の両立

軽井沢駅・アウトレットから車で約6分。

アクセスに優れた好立地でありながら、同じ敷地内に建つのはわずか2棟のみです。

敷地に入ると鳥のさえずりと木々に包まれた穏やかな空気が広がり、夏の最盛期、街が賑わいを見せる中でも、

ここではその喧騒とは無縁のゆったりとした時間が待っています。

ホテルでは得られない「別荘の自由」と、代々紡がれてきたおもてなし

オーナーは、都内で代々宿泊業を営む一族の5代目。

ヨーロッパのプライベートヴィラで体験した「自由な滞在」に感銘を受けたことが、このヴィラを作るきっかけとなりました。

浅間石を職人が手作業で組み上げた暖炉、穏やかな灯りとワインに満たされる洗練されたラウンジ。

無人の貸別荘とも、システム的なホテルとも違う、心解ける寛ぎの場として旅に寄り添います。

テーマの異なる２つのお部屋

Room CAMERA Europaea

明るい木目と白を基調とした、北欧の息吹を感じる空間。

大きな窓越しに木漏れ日が静かに揺れ、軽井沢の朝のやわらかな光が室内を包みます。

ここだけしか味わえない、やわらかな目覚めのひとときをお過ごしください。

Room DOMUS Italica

ヨーロッパの意匠を纏う、深みのあるシックな室内。

ダークトーンに凛と映えるオレンジのキッチンが、夜の空間に品のある彩りを灯します。

時が緩やかに流れるこの場所で、大人の優雅な夜をお愉しみください。

どちらの客室にも広々としたキッチン、リビング、そしてお庭へと繋がるプライベートテラスが備わっています。

2家族でも互いのプライベートを保つ「2ベッドルーム・2バスルーム」構造

140平方メートル の客室には、2つのベッドルームに加え、バスルームとトイレの水回りも完全に2セット独立して備わっています。

友人家族同士や二世帯でのグループ滞在において、ひとつの空間で共に過ごす楽しさを享受しながら、

それぞれのプライベートな時間や身支度のペースは完全に守られます。

別荘のように気兼ねなく、精神的に自立した心地よい滞在を実現する間取りです。

■ 施設概要

施設名：The Villa Nobilis Karuizawa（ザ・ヴィラ・ノビリス・軽井沢）

定員：最大6名（2歳未満無料・ベビーコット有）

お部屋面積：140平方メートル （約42坪）

間取り：LDK、キッチン、ベッドルーム×2、バスルーム×2、トイレ×2、テラス・庭

設備・サービス：バーラウンジ（スパークリングワイン飲み放題とおつまみを有料にて承ります）、

バーベキュー（有料）、Wi-Fi、駐車場（外車規格対応）、喫煙室、自転車レンタル、お食事処への送迎

ペット：同伴不可

アクセス：軽井沢駅から約3km・車で約6分

公式サイト：https://hatago.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

■ お問い合わせ先

東京観光旅館株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目19番8号

MAIL：karuizawa@hatago.co.jp

担当：佐藤・天川