【日本一の星空】長野県阿智村　星たべよ × Star Village ACHI コラボレーション開催

株式会社阿智昼神観光局

日本一の星空「長野県阿智村」の、株式会社阿智昼神観光局（代表取締役社長：白澤裕次）は、株式会社栗山米菓｜Befco（ベフコ）（所在地：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）とコラボレーションして、2026年7月3日（金）～9月30日（水）の期間、「星たべよ × StarVillageACHI コラボレーション」を開催いたします。

■星たべよ × StarVillageACHI コラボレーション特設WEBサイト

https://hirugamionsen.jp/befco-collaboration-2026/

期間限定 星たべよコラボショップ オープン

期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水）

阿智村限定オリジナルパッケージの「星たべよ」をはじめ、2026年に発売40周年を迎えたロングセラー商品「星たべよ」の新パッケージ商品、「ばかうけ」や、「瀬戸しお」などBefco商品を販売。さらに、ここでしか買えない、星たべよ×StarVillageACHIのオリジナルグッズもご用意しています。カフェでは、星たべよを使った、オリジナルカフェメニューを提供し、コラボレーションの世界観をお楽しみいただけます。

阿智村限定星たべよ まろやかしお味 14枚入 ▶

※画像はイメージです

会場

SHOP&CAFE&about HIRUGAMI 昼神キヲスク

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里347-1

営業時間

9：30～17：00（CAFEラストオーダー16：30）

定休日

毎週木曜日

公式WEB

WEB: https://hirugami-kiwosk.com

お問合せ

昼神キヲスク 0265-49-0705

星たべよ×StarVillageACHI オリジナルグッズ

星たべよポストカード 150円（税込）星たべよステッカー 350円（税込）星たべよ缶バッジ 400円（税込）星たべよアクリルキーホルダー 500円（税込）

星たべよ×StarVillageACHI オリジナルカフェメニュー

星たべよあんバターサンド

380円（税込）

阿智村特産品の星型カナッペ

450円（税込）

ほしほしのアイスクリーム

550円（税込）

ほしほしの冷製コーンスープ

550円（税込）

みんなで食べよう星空ディップ

650円（税込）

期間限定 星たべよ×阿智村宿泊施設 コラボ

阿智村内の旅館・ホテルのお茶菓子として期間中、星たべよをお部屋にご用意。

期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水）

※期間途中でも無くなり次第終了となります。

※一部除外の施設がございます。

星たべよ新キャラクター「ほしほし」Photo AR

コラボショップや阿智村宿泊施設に、掲示されている二次元コードを読みこんで、Photo ARをお楽しみいただけます。

スマートフォンのカメラに星たべよの新キャラクター「ほしほし」が登場します。

星空や阿智村の景色をバックに、色々な表情の「ほしほし」と一緒に写真を撮ろう！

星にまつわる豪華賞品が当たる！「星たべよ40thありがとうキャンペーン」実施中

発売40周年を記念して、2026年4月1日（水）より、抽選で星にまつわる豪華賞品が当たるキャンペーンを実施中です。対象製品を購入の上、キャンペーンサイトまたはハガキにて、レシート等の購買証明をお送りいただくことでご応募いただけます。

■キャンペーン期間

2026年4月1日 (水) 10:00 ～ 2026年7月31日（金）23:59

■対象商品

20枚星たべよ（しお味）、N星たべよ3種アソート

■賞品

・Aコース 2,500円(税込)以上購入

日本一の星空長野県阿智村 昼神温泉 ユルイの宿恵山ペア宿泊券&天空の楽園ナイトツアーペアチケット 5組（10名様）

・Bコース：1,000円(税込)以上購入

日本一の星空長野県阿智村 天空の楽園ナイトツアーペアチケット 10組（20名様）

・Cコース：500円(税込)以上購入

キャラクターグッズセット 300名様

・Wチャンス：WEB応募限定

QUOカードPay (500円分) 50名様

詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

URL：https://www.befco.jp/campaign/cp_hoshi_40th/

星たべよ

栗山米菓（Befco）が1986年から販売する、星の形をしたソフトなサラダせんべい。保存料・着色料・香料不使用で、子供から大人まで楽しめるサクサクとしたかろやかな食感が特徴です。

2026年に発売40周年を迎えたロングセラー商品「星たべよ」のパッケージを、同年4月より順次リニューアル。これに合わせ、商品の新たなシンボルとなるキャラクター「ほしほし」が登場しました。ほわほわとした見た目が特徴の「ほしほし」は、テレビ東京の乳幼児向け人気番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当し、商品を手に取る方々にとって、よりやさしく、身近なおやつでありたいという想いを体現しています。

また、発売40周年を記念して、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を2026年4月1日（水）より実施中。

「ほしほし」キャラクタープロフィール

どこからともなく現れた、星のかたちをした生きものです。

ほわほわしています。歩くと、さくさく音がします。

ひとりぼっちが苦手なので、いつもだれかをさがして 歩いています。

「ほ」と「し」しか話せないけど、お話しするのが大好きです。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/