RGAリインシュアランスカンパニー日本支店「補助犬の日」に「ホスピタル・ファシリティドッグ(R)」の育成支援活動を実施

アールジーエー・リインシュアランス・カンパニー

RGAリインシュアランスカンパニー（日本支店：東京都港区、日本における代表者：澤田和子）は、5月22日の「補助犬の日」に際し、認定特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズが育成する「ホスピタル・ファシリティドッグ(R)」（以下、ファシリティドッグ）の候補犬のトレーニングを東京都港区のオフィスで実施しました。今回の活動には、RGA日本支店の40名以上の社員が参加し、病院などの施設に常勤するファシリティドッグの導入希望の増加を背景に、「健康と長寿」への支援を通して社会に長期的価値を創造する経営理念に連動したCSR活動を推進しました。

「補助犬の日」にファシリティドッグのトレーニングを実施

5月22日「補助犬の日」は、もともと盲導犬や介助犬などの普及促進を目的に制定されました。近年、サポートを提供する補助犬の役割は、障害のある方に加え、高齢者支援、医療・福祉、司法分野など多岐に広がっています。支援を受ける人の自立や社会参加、人権をサポートする「大切なパートナー」として注目が集まっています。なかでもファシリティドッグは、特定の施設で活動するために専門的に育成された働く犬のことであり、医療、教育、司法等、多様な分野の施設でケアを必要とする人に寄り添い、活躍しています。

候補犬のエイミーがオフィスを訪問

認定特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズは、国際基準に基づく動物介在療法に関与する専門的トレーニングを受けたファシリティドッグを育成し、小児病院で「ホスピタル・ファシリティドッグ(R)プログラム」を実施しています。ハンドラーと共に病院に常勤し、医療チームの一員として活動するファシリティドッグは、毎日同じ犬がそこにいてくれることで、子どもたちとの間に深い信頼関係と「絆」が生まれます。採血や手術室への付き添い、ベッドでの添い寝などを通じ、子どもたちが過酷な治療に前向きに取り組めるよう、心のケアと生活の質の向上を支えています。

RGAは小児がんや重い病気と闘う子どもたちとその家族のサポートを行うシャイン・オン！キッズの活動の価値を認識し、2021年から支援を行っており、ファシリティドッグ候補犬のトレーニングも今回で3回目の実施となります。本取り組みへの支援を通じて、RGAは、病気と闘う子どもたちの健康やウェルビーイングの向上に寄与すると共に、事業を行う地域社会に対して積極的に貢献していくという当社の姿勢を体現しています。

今回のトレーニングには、40名を超える当社の社員が参加し、社内外において意義ある成果が認められます。

● 活動の普及促進： 当社では、今回で3回目となるファシリティドッグ候補犬のトレーニングを実施しました。本取り組みが、候補犬の育成体制のさらなる広がりを促すと共に、ファシリティドッグの役割に対する社会的理解の向上を通じて、医療現場における導入の発展に寄与することを期待しています。

● パーパスの共有と一体感： 候補犬と触れ合い、トレーニングをサポートする体験を通じて、社員がCSR活動に共に取り組むことで、活動理念への理解が深まると共に、部署を越えた一体感の醸成にもつながりました。

● 社員のウェルビーイングの向上： 候補犬との交流によるトレーニングは、子どもたちが病院で経験する心のケアと同様に心身の充実感につながり、参加した社員にとってもウェルビーイングな体験の機会となりました。

日本における代表者 澤田和子は、次のように述べています。「子どもたちに心の絆を届ける活動をご支援することにより、当社が事業を行う地域社会に貢献できることを大変嬉しく思います。40名を超える社員が自発的に参加し、活動する姿は、当社のオープンで包括的な企業風土を象徴しています。社会および社員双方のウェルビーイングの向上につながり、社会的意義が高く、長期的なインパクトを形成する取り組みを当社は今後も継続してまいります」

RGAおよびRGA財団は、当社が事業を行う世界各国の地域社会の人々に対する「教育、健康、長寿」を重点領域として、当社のパーパスに基づくCSR活動を展開しております。これらの取り組みを通じて、地域社会の重要課題への対応とグローバルな社会課題の解決に貢献しています。

40名超の社員が参加

■「RGA」について

Reinsurance Group of America, Incorporated (ニューヨーク証券取引所コード: RGA)は生命再保険および財務ソリューションに特化し、お客様のリスク管理や資本最適化を支援する世界有数の生命再保険会社です。1973年に設立し、今日ではグローバルに認められる世界最大級の再保険会社になり、世界で最も賞賛される企業にも選ばれています。RGAは「すべての人に経済的な安心をお届けする」をパーパスに掲げ世界の市場で事業を展開する中、革新的なイノベーション、確固とした実行力、献身的な顧客対応を通してパートナーを支えることで、持続可能な長期的価値を創造しています。RGAは2026年3月31日時点で再保険引受保有額約4兆3000億ドル、総資産1641億ドルを有します。

また、RGAは1995年に東京駐在員事務所を設立し日本での事業を開始しました。2003年には外資系再保険会社として初めて監督当局の免許を取得し「日本支店」を設立。現在では、個人生命再保険、第3分野再保険、団体生命再保険を含む、総合的な商品・サービスを提供しています。RGA日本支店は、ファイナンシャル・ソリューションの分野で業界をリードし、商品開発、任意再保険、引受査定における専門性も高く評価されています。

ホームページ https://www.rgare.com ／ 投資家向けのページ https://investor.rgare.com/ LinkedInやFacebookの当社公式アカウントもご参照ください。

■「特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ」について

小児がんや重い病気の子どもたちとその家族を心のケアのプログラムで支援。ファシリティドッグ・プログラム（動物介在療法）、ビーズ・オブ・カレッジ プログラム（アート介在療法）、シャイン・オン！コミュニティ（小児がん経験者の社会貢献活動サポートやキャリア支援）、シャイン・オン！コネクションズ（オンラインで心のケアや学習支援アクティビティを提供）などを運営。2006年設立、2026年4月現在、全国36病院/施設にて活動中。http://sokids.org/ja/