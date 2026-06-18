カーボンゼログローバル株式会社

当社が提携するInfinity Invention社が推進するベトナム植林プロジェクトについて、エネルギー・環境分野の専門コンサルティング機関によるカーボンクレジット創出可能性（フィージビリティ）評価レポートが発行されました。

本評価では、同社が管理する約200haの植林エリアを対象に、国際的な森林カーボンクレジット基準であるVerra（Verified Carbon Standard：VCS）の方法論「VM0047（新規植林・再植林・植生回復）」への適用可能性について調査が実施されました。

その結果、2025年から2065年までの40年間において、約75,934t-CO2相当のカーボンクレジット創出ポテンシャルが確認されました。

また、評価レポートでは、森林由来クレジット市場の成長性にも触れられており、ボランタリー市場および国際的なカーボン市場における将来的な商業化の可能性についても示されています。

今回の評価結果は、プロジェクトの技術的実現可能性を示す重要なステップであり、今後は詳細な森林データ分析、プロジェクト登録、第三者検証など、正式なクレジット発行に向けたプロセスを進めてまいります。

当社は今後も、森林保全・植林活動を通じたCO2吸収量の拡大と、企業・個人が脱炭素社会へ参加できる持続可能な仕組みづくりに取り組んでまいります。

報告書_カーボンクレジットプロジェクトフィージビリティ評価.pdf(http://carbonzero-global.com/wp-content/uploads/2026/06/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E8%A9%95%E4%BE%A1.pdf)

■ 会社概要

社名： カーボンゼログローバル株式会社（公式サイト：https://carbonzero-global.com/）

本社： 〒107-0061 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階

代表者： 代表取締役 岡 大貴

事業内容： カーボンクレジットの取り扱い・販売、脱炭素コンサルティング、日本国内におけるカーボンクレジット創出・発行支援、ベトナム森林カーボンクレジット事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

カーボンゼログローバル株式会社

お問い合わせフォーム：https://carbonzero-global.com/contact/