サイバーリンク、写真編集ソフト「PhotoDirector」の「AI 置き換え」機能に画像参照機能を追加、「AI 試着」機能にペット向けテンプレートを追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、写真編集ソフト「PhotoDirector 365」の一部の AI 機能を強化し、「AI 置き換え」機能に画像参照機能を追加するとともに、「AI 試着」機能にペット向けテンプレートを新たに追加しました。

■ AI置き換え機能に画像参照機能を追加

AI 置き換え機能は、画像内の選択した部分を別のオブジェクトや要素に置き換えることができる機能です。

従来は、置き換えたい内容をテキストで入力して指定する方式でしたが、今回のアップデートでは新たに画像参照機能を追加しました。これにより、置き換えたい対象の画像をアップロードするだけで、その画像を反映した置き換えを行えるようになり、よりイメージに近い編集結果を得やすくなりました。

■ AI 試着機能にペットテンプレートが追加

AI 試着機能は、写真に写っている人物の服装を、さまざまなスタイルの衣装へ変更できる機能です。今回のアップデートでは、このAI 試着機能に新たにペット向けテンプレートを追加しました。

犬や猫に加え、ウサギやインコ、ハムスターなど幅広いペットに対応しており、ペットがさまざまな可愛い衣装を着用した画像を手軽に作成できます。

実際に衣装を用意したり、無理に着せたりすることなく、多彩なスタイルを試せるため、ペットの新たな魅力を発見するコンテンツ制作やSNS投稿などにも活用できます。

※上記の「AI 置き換え」と「AI 試着」機能のご利用にはクレジットが必要です。1 回の生成で 6 クレジット消費します。

ただし、PhotoDirector 365 をご契約いただくと、毎月 100 クレジットのボーナスが付与されるため、クレジットを別途購入しなくてもこれらの機能をご利用いただけます。

＜PhotoDirector 365 価格＞

12 か月プラン \7,480 / 年

1 か月プラン \1,800 / 月

PhotoDirector のサイトはこちら

https://jp.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-software-365/overview_ja_JP.html

サイバーリンク公式ブログ

動画編集・写真編集のノウハウをお届け。YouTube や SNS 投稿、ビジネス等に役に立つ編集の基礎や、一歩進んだテクニックをご紹介しています。

https://jp.cyberlink.com/blog

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

■本ニュースリリースについて

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