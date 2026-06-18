【7/10・東京】現場を救うCRM活用術を公開。ギグワークスクロスアイティ、最新AIソリューションを「コンタクトセンター マッシュアップ ボックス 2026」にて展示・講演

ギグワークス株式会社

ギグワークスクロスアイティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小島 正也、ギグワークス株式会社の子会社）は、2026年7月10日（金）に砂防会館 別館（東京都千代田区）で開催される「コンタクトセンター マッシュアップ ボックス 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、AI搭載型CRM「デコールCC.CRM」の実機デモンストレーションを実施するほか、セミナー会場にて、呼量削減からSV支援までを一気通貫で解決する「現場を救う最新CRM運営術」をご提案いたします。

■出展・登壇の背景：なぜ今、現場目線のAIが必要なのか

昨今のコンタクトセンター業界では、人手不足の深刻化や顧客接点の多様化により、業務負荷の増大が大きな課題となっています。ギグワークスクロスアイティは、創業以来50年以上、現場の課題解決に寄り添ってきた知見を活かし、AIを単なるツールではなく「業務フローを変革する武器」として実装する手法を提案しています。本イベントでは、実際の運用現場を救うための「失敗しないAI活用デザイン」を具体的に解説します。

■当社ブースにて「デコールCC.CRM」の実機デモを実施

当社ブースでは、AI搭載型CRMソリューション「デコールCC.CRM」の実機をご体験いただけます。ボイスボットによる自動応対から、リアルタイム音声認識、生成AIによる自動要約まで、現場の効率化を強力に後押しする各種機能を直接触れてご確認いただけます。当日は専門スタッフが常駐しており、貴社の運用環境に応じた個別のご相談も承ります。

■セミナー開催概要

タイトル：呼量削減からACW短縮・SV支援まで！現場を救うCRM

～お客様の自己解決からAIによる応対・要約支援、SVのFAQ生成まで一気通貫で効率化する最新運営術～

【こんな方におすすめです】

・AI導入の「成功イメージ」を掴みたい方

・慢性的な人手不足や入電増に対応したい方

・ACW（事後処理）の短縮を急務としている方

・新人教育・応対品質の平準化を模索している方

・SV（スーパーバイザー）の管理業務を効率化したい方

【本セミナーで学べること】

・AI導入で失敗しない「最適なCRMデジタル基盤」の作り方

・ボイスボットによる「呼量削減」と「顧客の自己解決率向上」

・生成AIによる自動要約で「ACW（事後処理時間）を大幅短縮」する方法

・リアルタイム音声認識を活用した「新人オペレーターの早期戦力化」術

【開催日時・セミナー会場】

日時： 2026年7月10日（金） 13:40～14:00

会場： 砂防会館 別館

登壇者： ギグワークスクロスアイティ株式会社 ICTソリューション製品統括 原田 康平

■イベント開催概要

名称：Contact Center MashUpBOX 2026

会場：砂防会館 別館（東京都千代田区平河町2丁目7-5）

公式サイト：https://cmb.comdesign.co.jp/

■セミナーお申し込み

下記URLより、申し込みを受け付けております。

お申し込みフォーム：https://e-ve.event-form.jp/event/133319/cmb2026

＜関連リンク＞

イベント詳細：https://gigxit.co.jp/2026/06/10/event-tokyo-26710/

セミナー詳細：https://gigxit.co.jp/2026/06/10/seminar-tokyo-26710/

【 ギグワークスクロスアイティ株式会社 】

商号：ギグワークスクロスアイティ株式会社

所在地：東京都港区

事業内容： ITコンサルティングサービス、ソフトウェア開発・パッケージの企画・開発・販売、システムインテグレーション、システム・エンジニアリング開発受託・スタッフ支援サービス

コーポレートサイト：https://gigxit.co.jp/

「ICTを通じてお客様に最良・最大の価値を提供する」を企業ビジョンに掲げ、コンサルティングやシステム開発・クラウド開発、AIを活用したクラウドサービスの開発および販売を事業の中核とする。経営の課題抽出からソリューション提案に至るまで、包括的な支援を提供する。

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

【本リリースに関するお問合せ】

ギグワークスクロスアイティ株式会社 担当：梅田・佐藤

メールアドレス：pr@gigxit.co.jp

営業時間：平日9時-18時

※本リリースに掲載する社名等は、各社の商標または登録商標です。