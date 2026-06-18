約60個(※1)の餃子が一度に焼ける広々サイズ！家族みんなのお腹を満たすワイドホットプレート2枚セットを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月中旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットにて「ワイドホットプレート2枚セット」の販売を開始しました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063723s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063723s/)

（※1）市販の普通サイズの皮で調理して並べた場合

6月も下旬に差し掛かり、梅雨のジメジメとした蒸し暑さを感じる日が増えてきました。これからの季節、熱気で汗だくになりながら火を使う暑い台所でお料理をするのは想像しただけで大変です。

「夏場はなるべくキッチンに立つ時間を減らしたい」「家族にはスタミナがつく美味しいものをしっかり食べさせたい」「せっかくなら、準備や片付けの手間を減らして自分もゆっくり楽しみたい」

――そんなご家庭の「困りごと」を解決し、作る人も食べる人も一緒に笑顔になれる「ワイドホットプレート 2枚セット」の販売を開始いたしました。

幅は約47cmのワイドサイズで、ご家族全員分のおかずを一気に調理可能。さらに、2種のプレートを使い分けることで、焼肉など幅広い料理にも対応しています。

エアコンの効いた涼しいお部屋で、食卓を囲みながら家族みんなで調理ができ、夏の忙しいご家庭の暮らしをサポートします。

■商品特長

１. 圧倒的な広さ！用途で使い分ける「2種のプレート」

プレートサイズは幅約47cm×奥行29cmのワイド仕様。「フラットプレート」を使用すれば、市販の餃子なら約60個（※1）を一度に焼き上げることができ、家族の食べるペースに焼き上がりが追いつかない…という不満を解消します。また、焼肉用におすすめの波型「グリルプレート」もセットになっており、お肉と野菜をたっぷり楽しんでいただけます。

アツアツの餃子や焼肉を、冷たいビールと一緒に楽しむ夏の食卓にぴったりの一台です。

２. ヘラや菜箸置きにもなる取っ手

本体の両サイドにある「取っ手」は、調理中のヘラや菜箸をサッと置く場所にもなります。

さらに、「ふた」は、テーブルに直接あたらない設計を採用。汁気が垂れたり、テーブルが熱くなることを防ぎます。食卓でホットプレートを使用する際の小さなストレスに着目し、お皿やグラスが並ぶ夏のテーブルを、清潔に広く使うための工夫を凝らしました。

３. ハイパワー1300W！無段階温度調節が可能

1300Wのハイパワーと、最高約230℃まで設定できる無段階温度調節（保温機能付き）により、ご家族分のたくさんの食材もしっかりと加熱し、アツアツのお料理を楽しめます。

また、お手入れのしやすさも抜群です。プレートには汚れが付きにくいふっ素コーティング加工を施しており、本体からプレートを丸々取り外して水洗いができるため、油汚れのお手入れも簡単です。

梅雨の蒸し暑さや、真夏の暑い台所での料理から解放され、涼しい食卓でアツアツの餃子や焼肉を囲む週末。ニトリのワイドホットプレートで、暑い夏も家族みんなで美味しく楽しく乗り切りませんか？

ニトリは、今後も暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ワイドホットプレート2枚セット(OG2R01)

【価格】9,990円

【カラー】ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063723s/

【定格電圧】AC100V 50Hz/60Hz

【定格消費電力】1300W

【温度調節範囲（約）】切/保温～230℃

【外形寸法（約）】使用時：幅600×奥行360×高さ125mm

収納時：幅600×奥行360×高さ150mm

【質量（約）】使用時：3.9kg

収納時：5.4kg

【コード長さ（約）】1.25m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。