ADFアートギャラリープロジェクト Vol.44 | アーティスト WAKANA 個展「i c m y」

特定非営利活動法人 青山デザインフォーラム

ADF(https://www.adf.or.jp/)（NPO青山デザインフォーラム）は、アート展「ADF Art Gallery Project(https://www.adfwebmagazine.jp/misc/adf-art-gallery-project-sign-up-for-free-art-exhibition-opportunity/)」の44回目として、アーティストWAKANAによる個展「i c m y」を2026年6月22日から7月6日まで東京・南青山のGARDE Gallery(https://www.garde-intl.com/)で開催いたします。本展では、時間の経過とともに変化していく感情や人との関係性をテーマに制作を続けるWAKANAが新作を発表します。風船をモチーフとした作品を通して、人と人との距離や重なり、自分自身の輪郭について問いかけます。オープニングレセプションは6月22日(月)18:00～20:00まで開催いたしますので、ご自由にご参加ください。

WAKANA

本展タイトルの「i c m y」は、“揺るがない色”を意味しています。シアン（Cyan）、マゼンタ（Magenta）、イエロー（Yellow）の三原色は、それぞれが独立した存在でありながら、多様な色彩を生み出す源でもあります。WAKANAは、この三原色の在り方を人間の存在に重ね合わせています。

WAKANAWAKANAWAKANA

私たちは他者の価値観や言葉、環境に触れながら生きています。その重なりによって新しい景色や可能性に出会う一方で、周囲に合わせ続けることで本来の輪郭を見失ってしまうこともあります。本展では、“私”と“三原色”を対等な存在として捉え、絵具の質感や色彩表現を通して純度の高い色の在り方を探求しています。

WAKANAWAKANAWAKANA

1998年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。2022年より作家活動を開始。うまく表現できず心の中に閉じ込めてしまった感情が、時間の経過と共に少しずつ風化されていく様子を平面作品で表現。感情を抑え込んでしまう背景には“人間関係”があり、人は他者とのつながりの中で支えを得る一方 で、悩みや葛藤も生まれる。そうした心のざわつきのルーツを探る時、人は過去を遡り、自身の原点に立ち返ろうとする。時間は常に未来へと進むが、感情や思考は過去・現在・未来を自由に行き来する。その目に見えない“過程”“PROGRESS”に焦点を当て、時間と感情の交差する瞬間を表現。多様な人間同士の距離感を探り合う行為と風船を描く際に、隣り合う風船との関係を観察し描き 込むプロセスは似ている隣の風船によって描き込む情報は変化し、光の入り方や風船同士の重なり具合で濃度が変わるそれは、人間も同じく、環境の大切さを代弁しているような気がする自分の身の割の人、空間が自分に与える影響も変わってくるそんなことを重ね合わせている。

個展- 2026年:squeak squeak、ALL DAY GALLERY、東京 ︎- 2026年:i m c y、GARDE GALLERY、東京 ︎- 2024年:world times gallery、神戸︎- 2024年:A I、3LFTN apartment 渋谷PARCO、東京グループ展- 2026年:AND COLLECTION表参道ヒルズ、東京- 2025年:カリモクshowroom、神戸2025年:doujidai gallery、京都- 2024年:The Artroom CUCINA showroom、大阪- 2023年:TART MARKET 2023 OIL by 美術手帖、東京- 2023年:Hankyu Art FAIR 2023、阪急梅田、東京- 2023年:Art in Tokyo YNK、東京スクエアガーデン、東京- 2023年:UPSET、DDDgallery凪、東京- 2022年:my colour、gallery201、東京アートフェア- 2025年:BANK ARTFAIR、シンガポール- 2024年:ONE ART taipei、台北コンペティション- 2025年:Independent tokyo竹芝、東京、審査員特別賞受賞- 2024年:100人展選出、渋谷cast、東京- 2023年:100人展選出、六本木ヒルズ、東京[表: https://prtimes.jp/data/corp/39033/table/49_1_ce44cfc195944d6a6b36fcd9f7ce9435.jpg?v=202606170952 ]