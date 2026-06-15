🔹 ORICO、6-in-1 MagSafe対応M.2 NVMEドッキングステーションを発表⚡ 10Gbps転送・4K@60Hz出力・PD100W充電・ProRes直接保存を1台に集約
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通常価格： \7,999
専用コード： 615ORICOMG5
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⏰ コード有効期間：
2026年6月15日 20:00 (JST) ～ 2026年6月22日 23:59 (JST) まで
この人気モデルが4,300円台で手に入るチャンスは滅多にありません。
早い者勝ちですので、お早めにチェックしてください！
ORICO マグネット式 M.2 ドッキングステーション(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMV8677?th=1)をAmazonで見る
🔌 6-in-1 M.2 ドッキングステーション
M.2 NVMe 2230 スロット
4K@60Hz HDMI ポート
10Gbps USB-C／USB-A ポート
3.5mm AUX ポート
PD100W 充電ポート
ストレージ拡張とインターフェース拡張を同時に実現。ORICOマグネット式M.2ドッキングステーション1台で、スマホ・タブレット・パソコン間を自由に切り替えて使用可能です。
🧲 MagSafe マグネット式 USB ハブ
強力なマグネットが安定した吸着力を発揮
ガッチリ固定して脱落しにくく、片手で簡単操作
付属のマグネットリング1つで、MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホでも使用可能
ProRes 動画を直接保存
iPhone 17/16/15 Pro／Pro Maxで撮影した4K ProRes動画を、M.2 USBドックの2230 SSDに即時保存
転送待ち時間不要、ストレージ不足の問題を解消
オーディオポート搭載：撮影時にマイクを接続して録音も可能
⚠️ 注意：
最大2TB 2230 SSD対応
新しいハードディスクを使用する前に必ずexFAT形式でフォーマットが必要
2230 SSDは付属しません
⚡ 10Gbps 高速転送 & 4K 高精細出力
USB 3.2ポートは最大10Gbpsのデータ転送速度をサポート
対応デバイス：キーボード、マウス、USBメモリ、ハードディスクなど
複数機器の同時認識と使用に対応
HDMI 4K@60Hzポート搭載：高精細・スムーズなスクリーンミラーリングを実現
映画鑑賞、3Dゲーム、オンライン会議、ビジネスプレゼンテーションに最適
🔋 100W PD 急速充電
アダプターやモバイルバッテリーから、充電ポートを介してスマホやノートPCに充電可能
充電しながら使用できるため、長時間の撮影やデータコピー中に転送プロセスが中断されることを防止
広範囲な互換性
対応デバイス：
iPhone 17/16/15 シリーズ
MacBook Pro／Air
iPad Pro
Android スマートフォン
ノートパソコン などフル機能Type-C機器に対応
旅行、在宅勤務、ビジネス出張に最適な選択肢