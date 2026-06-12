尼崎市　職員採用試験の実施について

尼崎市では、行政課題の複雑化・多様化や人材の流動化が進む中、意欲と能力を備えた多様な人材を確保するため、受験しやすい採用試験を実施しています。

行政現場で培われた経験や知識に加え、民間企業等での経験や専門性を有する人材を積極的に受け入れることで、多様な視点や発想を組織に取り入れ、市民ニーズに的確に対応できる組織づくりを進めています。

１ 募集概要

⑴ 事務職（既卒・高校既卒・法務・デジタル）

６月12日(金曜日)～28日(日曜日)

⑵ 事務職（新卒）・保健師・診療放射線技師・保育士

７月１日(水曜日)～20日(月曜日)

⑶ 技術職・福祉SV・福祉職・カムバック

通年募集

詳しくは下記URLをご覧ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/bosyu/syokuin/index.html

２ 募集人数

・事務（既卒・キャリア）・事務（高校既卒）…30人程度

・事務（法務・キャリア）…若干名

・事務（デジタル・キャリア）…５人程度

・事務（大卒新卒）…10人程度

・保健師（キャリア含む）…５人程度

・診療放射線技師…若干名

・土木（高卒・キャリア含む）…20人程度

・建築（高卒・キャリア含む）…10人程度

・電気（高卒・キャリア含む）…15人程度

・造園（高卒・キャリア含む）…３人程度

・環境・衛生（キャリア含む）…20人程度

・獣医師（キャリア含む）…若干名

・事務（福祉）ＳＶ…若干名

・事務（福祉・キャリア）…15人程度

３ 尼崎市の職員採用試験のポイント

▶ SPI試験で選考します。特別な公務員試験対策は不要です。

▶一次面接はオンラインで実施し、仕事や学業と両立しやすいよう、NIGHT面接や週末面接枠も用意しております。

▶技術区分の受験要件を大きく緩和しています。

（要件：各職種に関する専門課程を1科目以上履修or各職種に関する指定の資格を所有）

▶各種試験区分でキャリア採用を実施しています。

▶専門性を活かす「事務（法務）区分」を創設しています。（令和７年度（2025年度）冬期募集より）

▶出産・育児・介護など、やむを得ない事情で、一度退職した元尼崎市職員の方を対象に、再び市職員として活躍できる「カムバック採用」を実施しています。（令和７年度（2025年度）冬期募集より）

４ 令和８年度（2026年度）職員募集コンセプト「あまくみんといて。あまがさき。」について

本コンセプトには、「尼崎市」や「市職員」に対する先入観やイメージだけで判断してほしくないという思いを込めています。

尼崎市は近年、多くの人に選ばれるまちへと変化を続けていますが、その魅力や可能性はもちろん、その変化を支える市職員の仕事の実態については十分に知られていない側面があります。

特に、市役所の仕事は「ルーティーンワークが中心」「決められた業務をこなすだけ」といったイメージを持たれがちですが、実際には、市民に最も身近な立場で地域課題と向き合い、前例のない課題への対応や新たな施策の企画・実行など、職種を問わず高い専門性や創意工夫が求められる仕事です。

「あまくみんといて」という言葉には、「尼崎を甘く見ないで」という意味だけでなく、「尼崎市や市職員のことをもっとよく見てほしい」という思いも込めています。

本市の魅力や成長だけでなく、職員一人ひとりの挑戦や熱意、各職種が持つ専門性や現場力など、これまで十分に伝えきれていなかった尼崎市役所のリアルな姿を発信することで、志を持つ多様な人材との出会いにつなげていきます。