THE ALLEYの夏限定「JUICY TEA DAYS」6月19日（木）販売スタート。第1弾は“きらめくマスカット”のティーグルト＆ティーソーダ

株式会社ポトマック

お茶に恋する、美味しい季節がやってきました。

THE ALLEYでは、この夏限定のシーズン企画「JUICY TEA DAYS」をスタート。

ジャスミンが華やかに香る小山緑茶と、旬のフルーツを掛け合わせたティードリンクをお届けします。

果実のみずみずしさとお茶の香りが重なり合う、THE ALLEYならではの夏の味わい。

第1弾となる6月は、初夏の光をまとったような「きらめくマスカット」が登場します。爽やかな果実感と食感を楽しめるティーグルトとティーソーダをご用意しました。

さらに7月には、夏本番にぴったりなトロピカルフルーツを主役にした第2弾も登場予定。

季節とともに移り変わる「JUICY TEA DAYS」をぜひお楽しみください。

マスカットティーグルトMサイズ 760円（税込）

ジャスミンがふんわり香る小山緑茶と

マスカット果汁を合わせた、ひんやり爽やかな

フローズドリンク。

ぷるんと弾むマスカットゼリーとマスカットシロップで漬け込んだアロエ、

なめらかな生乳100%のヨーグルトを使用した手仕込みクリームが重なり、

みずみずしい果実感が口いっぱいに広がります。

マスカット ティーソーダMサイズ 710円（税込）

ジャスミン香る小山緑茶に、マスカットゼリーとマスカットシロップで漬け込んだアロエを合わせた爽快なティーソーダ。

しゅわっと弾ける炭酸に、ライムの清涼感とローズマリーの香りが重なり、すっきりとした余韻を楽しめます。

数量限定オリジナルステッカーをプレゼント

「マスカット ティーグルト」もしくは「マスカットティーソーダ」をご購入いただいたお客様へ、オリジナルステッカーを先着でプレゼントいたします。

"きらめくマスカット"をイメージした、みずみずしく愛らしい限定デザイン。ドリンクと一緒に初夏の気分をお楽しみください。

※ステッカーは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 販売概要

販売期間：2026年6月19日（金）～

アプリ会員先行販売：2026年6月17日（水）～

販売店舗：全国のTHE ALLEY

※詳細は各店舗へお問い合わせください

THE ALLEY（ジ アレイ）について

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY （ジ アレイ）”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

■「THE ALLEY」 日本 オフィシャルサイト http://www.the-alley.jp

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