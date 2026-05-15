【埼玉県】自然共生サイト認定記念「樹木医が案内する環境科学国際センター生態園観察ツアー」開催！

埼玉県

令和8年3月に、環境科学国際センター生態園（ビオトープ）が、国から自然共生サイトに認定されました。これを記念し、このたび、生態園観察ツアーを開催します。当日は、樹木医が生態園について詳しく解説しながらご案内します。皆様、奮ってご参加ください。

樹木医が案内する生態園観察ツアー- 対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴)- 日時：令和8年5月31日（日曜日）10時30分～12時00分（小雨決行）- 集合場所：環境科学国際センター研修室（加須市上種足914）- 費用：参加者各50円（保険料）- 定員：30名（先着順）- 申し込み：以下のURLまたはQRコードの専用フォームからお申し込みください。締め切りは、令和8年5月29日（金曜日）正午です。https://forms.cloud.microsoft/r/ymYiZXjePb

- 概要：当センターに所属する樹木医が、自然共生サイトに認定された生態園について詳しく解説するとともに、蝶が舞い、新緑がまぶしい初夏の生態園をご案内します。- 問合せ先：埼玉県生物多様性センター（環境科学国際センター内）電話 0480-73-8361生態園での自然観察会の様子埼玉県環境科学国際センター生態園の自然共生サイト認定について

国は、2030年までのネイチャーポジティブ（生物多様性の損失を食い止め、プラスに反転させること）の実現に向け、地域生物多様性増進法に基づき「自然共生サイト」を認定しています。当センター生態園は、令和8年3月17日に、生態園維持管理活用計画を実施する場として、以下のとおり、自然共生サイトに認定されました。

- サイト名：埼玉県環境科学国際センター生態園- 面積：2.03ha- 生態園の概要：ビオトープ手法で整備された科学的調査研究や自然環境学習を行うためのフィールド。園内には、屋敷林、竹林、畑、小川、ため池などが、昭和30年代の県東部地域の「里山」をモデルに再現されており、四季を通じて多種多様な動植物＊を観察することができます。

＊これまでに国内に生息するチョウ類の約20％が確認されています。

生態園の全景