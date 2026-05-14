トーカドエナジー株式会社、電池および電池パック信頼性・安全性評価の受託サービスを開始

トーカドエナジー株式会社

発表日：2026年5月14日

トーカドエナジー株式会社（本社：東京都港区三田、代表取締役社長：藤川 太朗）は、電池・電池パックを対象とした信頼性・安全性評価試験の受託サービス「電池試験RSパートナーズ」を開始します。1972年の創業以来、約50年に渡り取り扱って来た二次電池パックの評価・開発ノウハウと設備を「評価受託ビジネス」の形で外部に提供し、電池試験・規格取得に課題を抱えるお客様を幅広くサポートします。

■ サービス開始の背景

国内リチウムイオン電池市場は2024年に約3,000億円規模に達し、2033年には1兆3,000億円（年平均成長率 約18%）への成長が予測されます。EV・蓄電システム・医療機器・産業用ロボットなどへの電池用途拡大に伴い、安全規格（UN38.3・PSE・IEC62133等）への対応ニーズが急増する一方、外部試験機関の設備予約は慢性的に逼迫しており、評価リソースを持たない中小企業・スタートアップを中心に、試験機会の確保が課題となっています。当社はこうしたニーズに応え、社内設備・人材・ノウハウを社外にも提供し、業界全体の発展に貢献することを決定しました。

■ サービス「電池試験RSパートナーズ」概要

■ 対象業種・当社の強み

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173919/table/3_1_4df4ca1db01d5b58565c77dc256b4db6.jpg?v=202605140151 ]トーカドエナジーが提案する「電池試験RSパートナーズ」の全体像

【対象業種】 民生機器・産業機器メーカー、セルメーカー、リユース事業者、研究機関、電池開発を行う中小企業・スタートアップなど

【当社の強み】

■ 会社概要

- 約50年の電池パック開発・評価ノウハウと、充放電試験装置・安全仕様の恒温湿槽・防爆チャンバー・釘刺圧壊試験機など電池試験に必要な各種試験環境- 単電池から中・大型電池パック（80V・250A超）まで、UN38.3、PSE、IEC62133など各種規格に基づく適合試験への対応・支援- 電池評価～設計開発～製造まで一貫し担う体制（宮城県白石工場）のもと、各種試験結果に基づいた課題抽出および技術的なコンサルティングの提供[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173919/table/3_2_aa3319145b99a50d901dae095b58fdb9.jpg?v=202605140151 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/173919/table/3_3_1343b1453d580ac4084f1e94f8823da8.jpg?v=202605140151 ]

※本プレスリリース記載の内容は発表日時点の情報です。市場データはIMARC Group公開レポートを参考にしています。

TOCAD ENERGY CO., LTD.

写真１.白石工場外観

信頼性・安全性評価試験設備を持つ白石工場

写真２.電池試験設備(1)

様々な環境を再現した試験を行う恒温恒湿・充放電試験装置

写真３.電池試験設備(2)

自社独自設計の釘刺試験装置（手前）、奥は充放電試験装置

写真４.釘刺試験の模様

釘刺試験設備による実際の電池評価試験の模様https://prtimes.jp/a/?f=d173919-3-19e3044e2a52747869ef593e3967e318.pdf